Cüneyt Arkın'ın çok sevdiği setlerden en son görüntüsü paylaşıldı...

Cüneyt Arkın, ömrü boyunca Öğretmen Ahmet, Piyanist Cüneyt, Kenan, Malkoçoğlu, Yiğit Alpago, Ringo Kid, Yüzbaşı Talat, Mühendis Murat, Battal Gazi, Kara Murat, Kazanova Mehmet, Fırtına Kemal, Komiser Cemil, Bahçevan Orhan, Gırgır Ali gibi onlarca karakterle izleyici karşısına geçti. Geride, o dönemin teknolojisi ile çekilmesi bir hayli zorlu filmler bıraktı.

Cüneyt Arkın, uzun bir süre ara verdiği ekranlara Kuruluş Osman dizisi ile geri dönmüş ve Burak Özçivit ile kamera karşısına geçmişti.

Arkın'ın çok sevdiği setlere vedası da o dizi ile oldu. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağan ve başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından Cüneyt Arkın'ın setlerdeki son görüntülerini paylaştı...