Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın aile pozunu paylaştı

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde vefat etmişti. Arkın'ın vefatı sanat camiası başta olmak üzere ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Babası Cüneyt Arkın gibi oyuncu olan Murat Arkın sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

AİLE POZLARINI PAYLAŞTI

Yer aldığı projelerin yanı sıra aile fotoğraflarını da takipçileri için yayınlayan Arkın en son kardeşiyle bir örnek olduğu bu kareyi "Bir alana diğer ürün bedava günleri sanırsam" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Murat Arkın (@muratarkin1)'in paylaştığı bir gönderi

Cüneyt Arkın'ın Betül Arkın ile evliliğinden Kaan adında bir çocuğu daha bulunuyor.