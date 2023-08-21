Daha önce evlatlık başvurusu yapan İpek Açar'dan bebek müjdesi

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. 2019 yılında dünyaevine giren İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebek beklediği öğrenildi.

İpek Açar'dan bebek müjdesi

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre İpek Açar ile Alper Kömürcü cephesinden güzel haber geldi. 13 Eylül 2019‘da evlenen ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu‘na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu. Ancak Daha önce verdiği bir röportajda “Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor” diyen 45 yaşındaki Açar, güzel bir haber aldı ve bebek beklediğini öğrendi.

Yaz başında Bodrum’a yerleşen, sadece iş için İstanbul’a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi. Merhum sanatçı Kayahan‘la evliliğinden de 23 yaşında Aslı Gönül adında kızı olan İpek Açar, yıllar sonra yeniden bebek sevinci yaşıyor.

Öte yandan evlatlık başvurusundan da vazgeçmeyen Açar’ın Londra’da okuyan kızı Aslı Gönül, fizik alanının en iyisi olan Durham Üniversitesi‘nden mezun olmuştu.