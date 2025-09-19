Daha önce Nicki Minaj ve Kylie Jenner giymişti! Ebru Yaşar'ın terlikleri mercek altında
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, sahne performanslarının yanı sıra tarzı ve kişisel tercihleriyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde estetik iddialarıyla konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez iddialı bir terlik seçimiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sahne performansları ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinin en çok ilgi gören isimlerinden Ebru Yaşar, lüks yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak giyim kuşamına yaptığı iddialı bir harcamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ebru Yaşar, son olarak dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Kylie Jenner'ın da giydiği, Schiaparelli Trompe-l’Œil Toe Mules markalı terliklerle poz verdi.
Sanatçının günlük bir kombini tamamladığı bu lüks terliklerin fiyatı ise görenleri şaşırttı. Yaşar'ın bu terlikler için tam 3 bin 300 Euro ödediği, bunun da Türk parasıyla yaklaşık 160 bin TL'ye denk geldiği öğrenildi.
Lüks terliklerin fiyatı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu ve kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.