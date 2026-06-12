Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evleniyor

'Deniz Seviyesi', 'Sibel' ve 'Çukur' gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Damla Sönmez, yer aldığı projeler ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DAMLA SÖNMEZ EVLENİYOR

Sönmez, son olarak aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Sönmez'in 11 Temmuz'da İstanbul'da evleneceği iddia edildi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun, menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine gireceği konuşuluyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tilya Damla Sönmez (@iamdamlasonmez)'in paylaştığı bir gönderi

11 TEMMUZ'DA SADE BİR TÖREN

Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun özel haberine göre; Sönmez, 11 Temmuz'da İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir törenle evlenecek.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan oyuncu, sanat alanındaki eğitimlerini farklı kurumlarda sürdürdü.

Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olan Sönmez, daha sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman ve piyano eğitimi gördü. Oyunculuk eğitimine Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde devam eden Sönmez, New York Film Akademisi’nde de eğitim aldı.

DAMLA SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Damla Sönmez, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan oyuncu, kariyerine genç yaşlarda başladı.

DAMLA SÖNMEZ NERELİ?

Damla Sönmez İstanbul doğumludur. Eğitim ve sanat kariyerinin önemli bir bölümünü de İstanbul’da sürdürmüştür.