Danilo Zanna, jüri üyelerinin çocukluk fotoğraflarını paylaştı: "En çok hangimiz değiştik?"

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna, çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İtalyan şef Danilo Zanna, kendisinin yanı sıra Somer ve Mehmet Şef'in çocukluk fotoğraflarına da sosyal medya hesabından yer verdi.

"HANGİMİZ DAHA ÇOK DEĞİŞTİK"

Zanna, takipçilerine ''Çocukluk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik?'' diye sordu.

Renkli paylaşım sosyal medyada çok ilgi gördü. İşte o fotoğraflar



Mehmet Yalçınkaya





Danilo Zalla





Somer Sivrioğlu

Bu gönderiyi Instagram'da gör Danilo Zanna (@danilozanna)'in paylaştığı bir gönderi

Fotoğrafları gören takipçiler yorum yağdırdı. Danilo Zanna için kullanıcılar ‘siz hep yakışıklısınız’ tarzında yorumlar yaptı. Mehmet Şef için ‘hiç değişmemiş’ yorumları yapılırken, Somer Şef’in değiştiğini söyleyenler çoğunluktaydı.

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