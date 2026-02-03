Danla Bilic ile zamansız bir söyleşi: Şöhretin ötesinde bir yolculuk

Röportaj: Baran Alışkan

Fotoğraf: Burcum Baygut

Styling: İbrahim Duman

Saç: Batuhan Gelişli

Makyaj: Mustafa Erkanlı

Fotoğraf Asistanı: Selim Kılıç

Styling Asistanları: Nida Kuşdoğan, Yusuf Emre Akbulut

Saç Asistanları: Sertaç Candan, Emir Bayraktar

Makyaj Asistanı: Yusuf Keler

Bugün, ilk işim geçmişe yolculuk yapmak… Telefonumda uygulamalar arası hızla dolaşıyorum, bilgisayar başındayım ve adeta internette sörf yapıyorum. Hayat güzel. Sonsuz ihtimallerin kıyısında bir dünyadayım. İnternette sörf yapma eylemi ilk duyduğum andan bu yana beni büyülüyor. Nereden bakarsanız bakın, harika bir tanımlama. Bu sırada nereye baksam aynı kişiyi görüyorum. Kiminle konuşsam onu duyuyorum. “İzledin mi, gördün mü? Bilmiyor musun, nasıl tanımazsın?” Belli ki tam da o günlerde yeni bir etki alanına girmeye başlamışız. Zemin müsait ve biz dijital dünyamızın ilk büyük yıldızıyla tanışıyormuşuz. Bir anda ama yavaş yavaş. Hızla ve acele etmeden. Danla Bilic ismine ilk aşinalığım işte böyle oldu. Yeni şöhret tanımının ilk parlak yıldızıydı sanki. Yarattığı büyük etki alanına çekildim ve onu takip edenlerden biri oldum. Benim tarafımdan böyle görünüyordu ama o ne düşünüyordu? Merakımı daha fazla saklamadan soruyorum: Hikayenizin bir ilk cümlesi olsaydı, bu cümle ne olurdu? “Herkes beni konuşacak” diyor Danla Bilic. Haklı ve öngörülü bir ilk cümle. Herkes onu konuşuyordu ve süregelen zamanda bu yukarı doğru bir ivmeyle devam etti. Milyonlarca meraklı bakışın odağında geçen zamanda çok şey değişti. Dijital dünyanın yeni kural koyanlarından biri olarak çok şeyi de değiştirdi. Yine de hayranlarını mest eden üslubundan, kendine has tarzından, samimiyetinden, sözünü sakınmaz tavrından ve kendi doğrularından vazgeçmedi. Onu özel kılan birçok nedenden bazıları da tam olarak bunlar.

Bugün Danla Bilic, şimdiden dijital tarihimizin en önemli figürlerinden biri. Bir parçası olduğu tüm projelerde adından söz ettirmeyi başaran, dikkatleri üzerine çekmeyi her daim başarmış bir isim. Ondan bahsettiğimizde söz doğal olarak influencer’lık kavramına geliyor ve böyle olduğunda aklımda bir soru beliriyor: Böylesi güce sahip biri, etkileyici olmaktan, başkalarını etki altına almaktan kendini geri çektiğinde nasıl anılmak ister? Danla Bilic, “Bu kadın gerçekten bu sektörde vardı” sözleriyle anılmak istiyor ve dijital mirasının hakkını veriyor. Set günü bir araya geldiğimizde onun neden bu kadar sevildiğini ve başarısının sırrını da daha iyi anlıyorsunuz. Sadece enerjisi, güzelliği ve ürettikleri değil, sahip olduğu harikulade motivasyon ve iş disipliniyle de hayranlık uyandırıyor. Bu yılın son, yeni yılın ilk sayısında ışıldayan cildi, etkileyici ruhu ve tartışmasız başarısıyla Danla Bilic ile buluşuyoruz. “Herkes beni konuşacak” sözleriyle başlayan hikayesi, şimdi tüm değişimler, dönüşümler, deneyimler sonrasında zirvede “mother of influencers” olarak bir başarı manifestosuna çoktan dönüştü. Bize düşen ise bu yolculuğun labirentlerinde sizi merak ettiklerinize ulaştırmak ve size eşlik etmek.

Hayatınızın hangi döneminde bir araya geldik, bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?

Sanırım hayatımın en dengeli ve en güvende hissettiğim dönemindeyim. Eskisine kıyasla çok daha seçici ve sakinim; bu dinginlik bana ciddi bir huzur veriyor.

Uzun yıllardır milyonlarca meraklı bakışın odağında biri olarak, bugünden baktığımızda böylesi bir hayatın başrolünde olmak size nasıl hissettiriyor?

Ben bu ilgiyi seviyorum. İlgi de bakışlar da beni rahatsız etmiyor; aksine bunun bir parçası olmayı hep istedim. Kendimi hiçbir zaman görünmez biri olarak hayal etmedim.

Hayatı öngörülemeyen maceralarla dolu uzun ve heyecanlı bir yolculuk olarak yorumluyoruz... Siz, bu serüvendeki kendi rolünüzü nasıl tanımlarsınız?

Kendi masamı kendim kurdum diyebilirim. Yapabileceklerimi ve sınırlarımı iyi bilirim; boş hayallere kapılmam. Yalan yok; şans da hep benden yana oldu, beni çok güzel insanlarla bir araya getirdi.

Hikayenizin bir ilk cümlesi olsaydı, bu cümle ne olurdu? Sizin hikayenizi özetleyen açılış cümlesi nedir?

“Herkes beni konuşacak.”

Şimdiye dek geçmişe ve şöhretle ilk tanıştığınız ana dair birçok soruyu yanıtladığınızı biliyoruz. Fakat birçok kişinin radarına girdiğinizi fark ettiğiniz ilk anı merak etmeden duramıyoruz. O farkındalığın yaşandığı anı bir kırılma noktası olarak kabul edersek, tam olarak ne hissetmiştiniz anımsıyor musunuz?

Benim için kırılma noktasından çok bir doğrulama gibiydi. İlk videomu çektikten sonra, çocukluğumda hayalini kurduğum o sevilen ve merak edilen kız olarak uyandım ve yoluma öyle devam ettim.

Hayatının bir kısmını kamera önünde geçiren bir influencer olarak, meraklı bakışların odağında şöhret sahibi olmayı hiç deneyimlememiş birine nasıl anlatırdınız? Şöhret, ışığı altındaki kişiye ne kazandırıyor ve bunun karşılığında ondan ne istiyor?

Bunu şöyle anlatabilirim: Sanki çok geniş bir arkadaş çevreniz var gibi düşünebilirsiniz. Ne yaşadığınızı, neleri sevdiğinizi, hangi durumlarda sinirlendiğinizi bilen, sizi sürekli takip eden bir sürü arkadaş…

İlk “seni takip etmeye başladı” bildirimiyle başlayan bu süreçte yaşadığınız değişim ve dönüşüm nasıl gerçekleşti? Yaşadığınız değişim ve dönüşümü merak ediyoruz…

Sadece “ilk takipçi” meselesi değil; 22 yaşımdan 31 yaşıma kadar insanların gözünün önünde büyüyen bir kızım aslında. Bugün eskisine göre çok daha temkinliyim, sakinim, profesyonelim ve belki de daha kırılganım.

Sırada bir uzmanlık sorusu var. Sektördeki tüm zamanınızı göz önünde bulundurduğunuzda, sektörün nasıl ve ne şekilde dönüşüm geçirdiğini gözlemliyorsunuz?

Bir zamanlar ‘birkaç video’ olarak görülen alan bugün dev bir sektör. Çok fazla içerik, çok fazla içerik üreticisi, her şeyden çok çok fazla var. Hatta bu kalabalıkta hala yerimi koruyabildiğim için de kendimi tebrik ediyorum.

Çoğu zaman gündem olan konuk ve kesitlerin çıkış kaynağı olan DanlaCast’ten bahsetmemek olmaz. DanlaCast, nasıl ortaya çıktı?

YouTube’da içerik üretmeye uzun bir süre ara vermiştim çünkü içime tam sinen bir fikir bulamamıştım. Bir gün otururken “Merak ettiğim insanları neden kendi evimde gibi kanalımda ağırlamıyorum?” diye düşündüm ve bir hafta sonra çekimlere başladık.

Tıpkı şu anda benim merak ettiklerimi sorduğum gibi DanlaCast’te de siz konuklarınızla merak edilenleri konuşuyor ve her seferinde kapsamlı bir röportaj gerçekleştiriyorsunuz. Sizce soru sormak, karşınızdakini konuşturmak ve bir söyleşiyi yönlendirmek nasıl bir deneyim?

Başta alışık olmadığım bir roldü ama şu anki Danla için müthiş konforlu ve eğlenceli bir alan. Üstelik merak ettiğim isimleri konuk edebilmek ayrı bir keyif.

Yine programlarınızdan birinde bir set gününü nasıl geçirdiğinizi anlatmıştınız. Birkaç yıl önce gerçekleştirdiğimiz kapak çekimini de referans alarak gerçekten ne kadar iş birliğine yakın ve uyumlu olduğunuzu zaten biliyordum ve yine benzer bir set günü yaşadık. Fakat yine de sormalıyım; her zaman projelerinizde bu kadar disiplinli misiniz?

Evet, çünkü kimsenin benim yüzümden yorulmasını ya da moralinin bozulmasını istemem. Aksi halde içimin rahat etmesi mümkün değil.

Dijital dünya bir yandan unutulmayacak bir arşivi bir yandan da balık hafızasını temsil ediyor gibi… Bu denli hızlı tüketilen bir alanda kariyerinizi inşa etmek, sizde bir süreklilik kaygısı hissettiriyor mu?

Samimi olmak gerekirse, böyle bir kaygım hiç yok. Belki iddialı gelebilir ama kendimi bu dünyanın demirbaşlarından biri gibi hissediyorum.

Bugünlerde DanlaCast, öncesinde ise diğer farklı formatları hatırlarsak; içeriklerinizin ve personanızın özgün ve kurmaca dengesi nasıl oranlara sahip? Veriler, trendler ve profesyonel çalışma arkadaşlarınızın katkılarının yanı sıra kendi iç sesinizin ve doğuştan sahip olduğunuz etkileyici auranızı ortaya koyduğunuz anlar nasıl dengeleniyor?

Yüzde 80 oranında tamamen kendim gibiyim, özgünüm; yüzde 20’lik kısım ise kendimi frenlediğim, gerçek hayatta yaptığım bazı şakaları artık kamera önünde yapacak cesareti bulamamamdan geliyor. Yoksa yaşatmazlar beni.

Aynı zamanda artık bir iş insanı olarak buluşuyoruz. Bir marka sahibi olmak, girişimcilik serüveniniz nasıl ilerliyor?

Girişimcilik süreci benim için çok keyifli ilerliyor. ‘Capsule of Us’ hem ekibi hem ürünleriyle içime sinen bir marka oldu. İnsanların üzerinde size ait bir şeyi görmek çok tatlı bir his. Umarım çok daha güzel yerlerde görürüz.

Danla Bilic, bir noktada artık ‘mother of influencers’ unvanıyla anılmaya başladı… Buna dayanarak, bir akademik çalışma yapılsaydı ‘Danla Bilic fenomeni’nin hangi toplumsal ihtiyacı karşıladığı sonucuna ulaşılırdı sizce? Sizce hangi kodları çözmeyi başardınız ve başarmaya devam ediyorsunuz?

Toplumsal bir ihtiyacı karşıladığımı söylemek iddialı olur ama influencer dünyasında bazı kırılmalar yarattığımı düşünüyorum. Daha doğal içerik anlayışının oturmasına katkım olduğunu hissediyorum.

Aşka ne kadar inanıyorsunuz? Sizin için aşkın tanımı tam olarak nedir? Biz aşkı birçok farklı dinamiğin bir araya gelişiyle gerçekleşen bir duygu olayı olarak yorumluyoruz ama sizce aşkı tam anlamıyla ‘tamamlayacak’ o şey nedir?

Aşkın kesinlikle var olduğuna inanıyorum ama daha çok genç yaşlarda… Daha koşulsuz, şartlara bakmadan, fütursuzca birini sevebildiğinde bunun adı aşk olur. Yaş ilerledikçe kriterler artıyor; ne iş yapar, kimin arkadaşı, nerede yemek yer, nerede tatil yapar diye eleye eleye kendimize partner seçiyoruz. Buna da aşk demek haksızlık olur.

Danla Bilic nasıl bir sevgilidir? Uslanmaz bir romantik mi, yoksa ayakları yere sağlam basan gerçek bir yol arkadaşı mı?

Ruh hali dalgalanmalarımı görmezden gelirsek bence iyi bir sevgiliyim ya.

Peki, şansa inanır mısınız? Dr. Richard Wiseman, Şans Faktörü kitabında şansı, hayata pozitif bakmak ve fırsatları değerlendirme arzusuyla doğru orantılı olarak gelişen bir faktör olarak yorumluyor. Yani şanslı olmak diye bir şey yok… Katılır mısınız? Bu bağlamda, fırsatları değerlendirme konusunda kendinizi nasıl görüyorsunuz?

Şans bence gerçek hayaller kuran ve çalışan insanlara gelir. Enerjisi yüksek olan kişi fırsatları doğal olarak çeker.

Danla Bilic şimdiye kadar hayattan ne öğrendi?

Kendini nerede ve nasıl görüyorsan ‘o’sun. Kendini ne kadar seviyorsan o kadar sevilirsin; kendine saygı duymadan başkasından saygı bekleyemezsin. Çok klişe biliyorum ama müthiş bir gerçek bence.

Çoğumuzun kimse bakmıyorken yaptığı kendine has ‘yalnız ve gizli hareketleri’ vardır… Siz kimse yokken, tek başınıza ve konfor alanınızdayken nasıl birisiniz?

Tahmin edilenden çok daha sakin biriyim. Evde mumlarımı yakıp kedi ve köpeklerimle vakit geçirmek vazgeçemediğim aktivitem.

Güzellik algısı, estetik ve benzer birçok konuda kendi bakış açınızı açıkça paylaşıyorsunuz. Bu satırları okuyacak genç kadınlara, günümüzde dayatılan standartlar hakkında ne diyebilirsiniz? Sizce standartlar ne kadar baskı oluşturuyor ve baskıyı yönetmenin yolu nedir?

Bir insan kendini en mutlu hissettiği ve kendine yakışan halini bulmalı. Güzelliğin de çirkinliğin de ucu bucağı yok, bu kişisel bir konu. Kıyas yapmak insanı en çok yıpratan şeylerden biri ve kimse kendine bunu yapmamalı.

Sözünü sakınmayan biri olarak, bundan pişmanlık duyduğunuz hiç oldu mu? Toplumda etki sahibi kişilerin toplumsal olaylar hakkında konuşması ya da farkındalık yaratacak deneyimlerini paylaşması ne kadar önemli?

Hiç pişman değilim. “Danla çok doğal ve filtresiz” diye alkışlayan bazı insanların tek bir sözümle nefret edebilmesi bence büyük bir çelişki. Bu yüzden kendime hep şunu hatırlatıyorum: “Gerçek filtresizlik böyle olur; ben buyum ve düşüncem bu.”

Güç kavramı sizin için neyi ifade ediyor? Manevi ve maddi olarak sahip olduğunuz gücü nasıl kullanıyorsunuz?

Benim için güç kesinlikle özgürlüktür; hem maddi hem manevi anlamda.

Bir gün kariyerinizi sonlandırmaya karar verseniz Danla Bilic ismi, dijital tarihimizde nasıl anılsın isterdiniz? Ardınızda bırakmak istediğiniz en kıymetli etki veya miras nedir?

“Bu kadın gerçekten bu sektörde vardı” denmesini isterim.

Buna bağlı olarak, sizce başrolü olduğunuz işin bir sonu var mı? Bir önceki soruda “bir gün kariyerinizi sonlandıramaya karar verseniz” demiştim ya, emeklilik mümkün mü? Bugünden bunu konuşmak zor olsa da…

Elbette bir gün mümkündür ama şu an için asla değil. Şu an hiç para kazanmasam da insanlarla bir şeyler paylaşmadan duramam; alışık olduğum dünya bu artık benim. Ne zaman ki ilgim kayar, önceliklerim değişir o zaman tabii ki emekliyim.

Hayalinizde veya somut planlarınızda gelecek yıllarda ‘Danla Bilic’ markasını nerede konumlandırıyorsunuz? Gelecek ajandanızı öğrenebilir miyiz?

Artık ‘her yerde olayım’ değil, ‘doğru yerde olayım’ mentalitesindeyim. Daha seçici, daha oturmuş, kendi alanını yaratmış bir marka… YouTube devam eder, yeni projeler gelir ama acelem yok. Büyümek değil, sağlamlaşmak istiyorum.

Cilt bakımı güzellik rutinimizin en önemli adımlarından biri şüphesiz. Özellikle kamera önündeki kişilerin, yani yoğun makyaja maruz kalan ciltlerin günlük rutinlerini ise daha çok merak ediyoruz. Siz spot ışıkları altında ışıltılı bir günün ardından cildinizi temizlerken hangi ürünlerle, hangi adımları uyguluyorsunuz?

Benim cilt temizliği rutinim çok “düzen takıntısı” gibi. Çünkü makyajı iyi yapmayı ne kadar seviyorsam, temiz bir cildi de o kadar seviyorum. Eve geldiğim anda ilk işim pijamalarımı giyip makyajımı çıkarmaktır. Burada da yeni tercihim NIVEA Aydınlatıcı Micellar Makyaj Temizleme Suyu. Sadece temizlikten öte serum içeriğiyle cildime bakım da yaparak makyajsızken bile ışıldamamı sağlıyor.

NIVEA Aydınlatıcı Micellar Makyaj Temizleme Suyu ile ilk tanışmanızı ve sonrasında kurduğunuz bağı sizden dinleyebilir miyiz? Yollarınız nasıl kesişti ve sizi rutininizin bir parçası olmaya ikna eden yönü ne oldu?

Ben parlak bir cilde bayılırım. NIVEA’nın serum içeren bu micellarını gördüğümde de hemen rutinimde yerini aldı. Zaten temiz bir cilde aşık bir kadın olarak hem kusursuz temizlik hem de aydınlatıcı etkisi benim rutinimin değişmeyecek parçası olmaya ikna etti.

Ürünün etkili temizlik sağlarken ciltle beraber çalışarak nazik bir bakım etkisi göstermesi, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olması da dikkat çekici… Bunun yanı sıra sizi etkileyen yönü nedir? İlk deneyiminizden itibaren neyi fark ettiniz?

O anında aydınlatıcı etkisi! Bir insan makyajsızken bile böyle ışıldar mı?

Son olarak, Elele arşivi için ‘zaman kapsülü’ niteliğinde bir soruyla bitirelim… Bir sonraki Danla Bilic röportajımızda mutlaka hangi soruyu sormalıyız ve neden?

“Bir sonraki riskin ne?” olabilir. Çünkü ilerlememi en çok risklerim gösteriyor.

Tek bakışta

Başarıyı nasıl kutlar?

Arkadaşlarıyla tatilde kutlar.

Kaybedince nasıl tepki verir?

Güler.

Neyi yemekten bıkmaz?

Patatesli her şey.

Rüya gibi bir tatil rotası?

Los Angeles, Hawaii.

Dostları ona nasıl seslenir?

Dani.

Neye tahammül edemez?

Yavaş insana.

İmza aksesuarı nedir?

Anahtarlığım. Çünkü çok büyük ve kalabalık.

Favori kokusu hangisi?

Killian Angel’s Share.

En çok kimi arar?

Ece’yi.

Eleştirileri nasıl karşılar?

Tepkisiz.

İlham veren bir söz?

“Kendin ol çünkü diğer herkes zaten dolu.”