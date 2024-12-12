Danla Bilic yeni aşkını açıkladı: Benden küçük ve jokey

Geçtiğimiz aylarda futbolcu sevgilisi Doğan Alemdar ile ilişkisini sonlandıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Danla Bilic yeni aşkını açıkladı: Benden küçük ve jokey - Resim : 1

Ünlü fenomen Danla Bilic, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Danla Bilic yeni aşkını açıkladı: Benden küçük ve jokey - Resim : 2

Bir süre önce Milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilişkisine son veren Bilic, son olarak bir üniversiteye konuşmacı olarak gitti.

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Danla Bilic yeni aşkını açıkladı: Benden küçük ve jokey - Resim : 3

Daha önce katıldığı bir programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanan ünlü fenomen Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

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Danla Bilic yeni aşkını açıkladı: Benden küçük ve jokey - Resim : 4

GÖNLÜNÜ JOKEYE KAPTIRDI

Ünlü fenomen bu sefer gönlünü bir jokeye kaptırdı. Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Bilic, Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu. 