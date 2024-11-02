Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı

Ünlü fenomen Danla Bilic'in evinde verdiği Cadılar Bayramı partisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı - Resim : 1

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, evinde cadılar bayramı partisi düzenledi. 

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Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı - Resim : 2

Hazırlıklarını paylaşan Danla Bilic'i Survivor'dan da yakından tanıdığımız Cemal Can Canseven ve Ala Tokel yalnız bırakmadı.

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Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı - Resim : 3

Fenomenler o anları Instagram hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Danla Bilic yaptığı paylaşıma, "Akşam yemeğe gelsene" yazdı. 

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Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı - Resim : 4

İşte o paylaşımlar;