Danla Bilic'in cadılar bayramı partisine beğeni yağdı
Ünlü fenomen Danla Bilic'in evinde verdiği Cadılar Bayramı partisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, evinde cadılar bayramı partisi düzenledi.
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Hazırlıklarını paylaşan Danla Bilic'i Survivor'dan da yakından tanıdığımız Cemal Can Canseven ve Ala Tokel yalnız bırakmadı.
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Fenomenler o anları Instagram hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Danla Bilic yaptığı paylaşıma, "Akşam yemeğe gelsene" yazdı.
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İşte o paylaşımlar;