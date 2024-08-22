Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk ayrıldı

'OLAĞANÜSTÜ BİR BİRLİKTELİK'

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.