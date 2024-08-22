Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk ayrıldı

Aradığı mutluluğu iki sene önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulan Bilge Öztürk, sosyal medyada sık sık yaşadığı mutluluğu paylaşıyordu.
Kendisinden 22 yaş küçük Daren Erkaya ile yaşadığı sürpriz aşka ilk yorum anne Bennu Gerede'den gelmişti.
'OLAĞANÜSTÜ BİR BİRLİKTELİK'
Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.
AYRILDILAR
Ünlü çiftten, 3. yıllarında kötü haber geldi. Posta'da yer alan bilgilere göre ikili ayrılık kararı aldı. Bilge Öztürk sosyal medyasında genç aşkıyla olan pozlarını da kaldırdı.