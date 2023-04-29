David Beckham: Geceleri herkes uyuduğunda temizlik yapıyorum!

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, dijital platformda yayınlanacak olan ve özellikle futbol sonrası hayatını konu alacak olan belgeselinden yayınlanan görüntülerde, Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesini gözler önüne serdi. Daha önce her şeyini düz çizgiler ya da çiftler halinde tuttuğunu itiraf eden 47 yaşındaki Beckham, ailesi yattıktan sonra saatlerce temizlik ve düzenleme yaptığını açıkladı.

"Çok iyi temizlik yapıyorum"

Ünlü isim, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Çok iyi temizlik yapıyorum ama dürüst olmak gerekirse karım tarafından pek takdir edildiğinden emin değilim. Geceleri herkes uyduğunda etrafta dolaşıp mumları ve etrafı temizliyor, ışıkları doğru ayarda açıyor ve her yerin düzenli olduğundan emin oluyorum.

"TEMİZLEMEK YORUCU OLUYOR"

"Sabahları aşağıya inmekten nefret ediyorum" diyen Beckham, bunun sebebini ise "Çünkü orada bardaklar, tabaklar ve kaseler var. Her bir mumun etrafında dolaşıp onları temizlemek yorucu oluyor" şeklinde açıkladı.