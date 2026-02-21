David Beckham, oğlu Brooklyn ile arasındaki soğukluk sürerken, 21. yaş gününde oğlu Cruz’un sadakatini övdü

DAVID BECKHAM'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM



David Beckham, kutlamalar kapsamında sosyal medya hesabından Cruz’un çocukluk dönemlerine ait piyano ve gitar çaldığı görüntüleri paylaştı. David Beckham, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Küçük oğlumun 21. yaş günü kutlu olsun. Artık pek küçük sayılmazsın ama seninle en çok gurur duyduğum şey, dönüştüğün bu insan ve adamdır. Ailene, arkadaşlarına ve çevrendeki herkese karşı nazik, düşünceli ve son derece sadıksın; bu da seni çok özel bir insan yapıyor. Hayatta kendi yolculuğundasın, çok çalışıyorsun ve eğleniyorsun; hayatın özü de zaten bu… Seni seviyoruz Cruzie, umuyoruz en harika günü geçirirsin çünkü bunu hak ediyorsun.”



Beckham ayrıca eşine de atıfta bulunarak, “Böyle özel bir genç adam daha yetiştirdiğin için aferin anne” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi