David Beckham, oğlu Brooklyn ile arasındaki soğukluk sürerken, 21. yaş gününde oğlu Cruz’un sadakatini övdü
Londra Mayfair’deki The Maine adlı mekanda düzenlenen 'Grand Beatles Ball' temalı partide aile üyeleri ve dostlar, Cruz Beckham'ın 21. yaş günü için bir araya geldi. Ailesi ile arasına mesafe koyan Brooklyn Beckham'ın kardeşinin doğum günü kutlamasına katılmaması gecenin en dikkat çeken detayı olurken; David Beckham, paylaştığı duygusal mesajda oğlu Cruz'un sadakatini övdü. İşte kutlamadan öne çıkan tüm detaylar...
Beckham ailesinin en küçük oğlu Cruz Beckham, 21. yaş gününü Londra'daki bir mekanda sevdikleriyle birlikte kutladı. Gecenin dikkat çeken detayı ise en büyük kardeş Brooklyn Beckham’ın yokluğuydu. Eşi Nicola Peltz ile Amerika’da yaşayan ve bir süredir ailesiyle arasına mesafe koyan Brooklyn, daha önce David Beckham’ın 50. yaş günü ve şövalyelik törenine de katılmamıştı. Brooklyn, bu yılın başında yaptığı açıklamada aileden uzaklaşma nedenlerini takipçileriyle paylaşmıştı.
Haberimiz ilginizi çekebilir: Brooklyn Beckham, David-Victoria Beckham çiftine hangi suçlamalarda bulundu?
CRUZ BECKHAM'IN DOĞUM GÜNÜNDEN SAMİMİ ANLAR
Müzik kariyerine odaklanan Cruz, doğum günü partisinde kendi grubu Cruz Beckham & The Breakers ile sahne aldı. Genç müzisyen, gecede annesi Victoria Beckham ile Spice Girls’ün meşhur 'peace' (barış) pozunu verdikleri samimi bir kareyi de takipçileriyle paylaştı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
DAVID BECKHAM'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
David Beckham, kutlamalar kapsamında sosyal medya hesabından Cruz’un çocukluk dönemlerine ait piyano ve gitar çaldığı görüntüleri paylaştı. David Beckham, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Küçük oğlumun 21. yaş günü kutlu olsun. Artık pek küçük sayılmazsın ama seninle en çok gurur duyduğum şey, dönüştüğün bu insan ve adamdır. Ailene, arkadaşlarına ve çevrendeki herkese karşı nazik, düşünceli ve son derece sadıksın; bu da seni çok özel bir insan yapıyor. Hayatta kendi yolculuğundasın, çok çalışıyorsun ve eğleniyorsun; hayatın özü de zaten bu… Seni seviyoruz Cruzie, umuyoruz en harika günü geçirirsin çünkü bunu hak ediyorsun.”
Beckham ayrıca eşine de atıfta bulunarak, “Böyle özel bir genç adam daha yetiştirdiğin için aferin anne” notunu düştü.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"
Anne Victoria Beckham da oğlunun yeteneğini ve çalışkanlığını vurgulayan bir video kolajı paylaştı. Victoria Beckham mesajında şunları yazdı:
“İyi ki doğdun… Dönüştüğün bu tatlı, nazik ve yetenekli genç adamla ne kadar gurur duysak azdır. Çok çalıştın ve zanaatını öğrendin, dünya artık senin istiridyen. Seni çok seviyoruz!!”
Oğlunun bebeklik fotoğraflarına da yer veren Victoria, bir diğer paylaşımına “İlk günden beri tam olarak aynısın” notunu ekledi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör