David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu ailesine rest: Instagram'da karşılıklı takibi bıraktılar

rooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022'de Florida'da evlendi.

David Beckham ile Victoria Beckham, en büyük çocukları Brooklyn Beckham'ı Instagram'da takipten çıktı. Aynı şekilde 26 yaşındaki Brooklyn Beckham da artık ebeveynlerini sosyal medya platformunda takip etmiyor.

KARŞILIKLI TAKİBİ BIRAKTILAR

Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz de futbol yıldızı David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ı takip etmiyor. Beckham çifti de aynı şekilde gelinleri Nicola Peltz'in takipçileri arasında yer almıyor.

David Beckham ile Victoria Beckham, diğer oğulları Romeo Beckham ve Cruz Beckham'ı takip etmeye devam ediyor. Brooklyn, Instagram'da kardeşlerinden hiçbirini takip etmiyor ve kardeşleri de onu takip etmiyor. Aynı durum 30 yaşındaki gelinleri Nicola Peltz için de geçerli.

"GERÇEKLERİ DOĞRU ANLAYALIM"

Beckham çiftinin 20 yaşındaki oğulları Cruz Beckham, daha sonra Instagram hikâyesinde yaptığı bir paylaşımla takip etmeyi bırakmalarla ilgili bir haber makalesinin ekran görüntüsünü paylaşarak; "Doğru değil. Annem ve babam asla oğullarını takip etmeyi bırakmazdı... Gerçekleri doğru anlayalım. Uyandıklarında engellenmişlerdi... ben de öyle" diye yazdı.