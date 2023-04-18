David Beckham'dan romantik kutlama: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar

Ünlü futbolcu, 17 Nisan'da 49 yaşına basan Victoria Beckham'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"BİZE HER GÜN İLHAM VEREN ANNE"

Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

1999 yılında evlenen ünlü çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocukları bulunuyor.



