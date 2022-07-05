David ve Victoria Beckham, 23. evlilik yıl dönümlerini kutladı
David Beckahm ve Victoria Beckham, 23. evlilik yıl dönümlerini, Instagram üzerinden birbirlerine övgüler yağdırarak kutladı.
David Beckham ve Victoria Beckham, Pazartesi günü 23. yıllık evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladılar. Çift birbirlerine tatlı övgüler yağdırdı. Çiftin, evliliklerinden 4 çocukları var.
"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"
Victoria Becham, Instagram'da kendisinin ve kocası David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak evlilik yıl dönümünü kutladı. Victoria Beckham, fotoğrafın altına şu sözleri yazdı: "Komik olmadığını söylediler, hiç gülmediğimi söylediler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum."
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"23 YIL, 4 ÇOCUK!"
Bu arada David Beckham ise, Sacha Baron Cohen'in Show'unda gerçekleşen konuşmasından bir kesit paylaşarak altına şunları yazdı: "23 sene önce 'Posh', ('Spice Girl' grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman 'Posh' olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz."
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