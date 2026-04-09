David ve Victoria Beckham'dan, oğulları Brooklyn ile olan küslüğü bitirecek barış teklifi
Beckham ailesinde sular durulmuyor. David ve Victoria Beckham çifti, uzun süredir görüşmedikleri oğulları Brooklyn ile aradaki mesafeleri kaldırmak için her türlü görüşme şartını kabul etti. İşte aileyi bir araya getirmesi beklenen o teklifin detayları...
David ve Victoria Beckham çiftinin, en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile bir süredir devam eden mesafeli ilişkiyi düzeltme çabaları sürüyor. Yabancı basına yansıyan bilgilere göre, aileye yakın kaynaklar, Beckham çiftinin Brooklyn ve eşi Nicola Peltz ile aradaki buzları eritmek için her türlü görüşme koşuluna açık olduklarını belirtiyor.
İddialara göre David ve Victoria Beckham, oğullarıyla bir araya gelebilmek için mekan ve katılımcı listesi konusunda inisiyatifi tamamen karşı tarafa bırakmış durumda. Uzlaşma sağlanabilmesi adına sürece avukatların, Peltz ailesinin veya profesyonel bir arabulucunun dahil olmasına dahi sıcak bakıyorlar.
"AİLEMLE BARIŞMAK İSTEMİYORUM"
Ebeveynlerinin bu hamlelerine rağmen, 27 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın tavrı oldukça mesafeli. Geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Brooklyn, yeniden bir araya gelme fikrine kapıları kapatmıştı. Genç isim paylaşımında, “Ailemle barışmak istemiyorum” ifadesini kullanarak tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.
"ANNEM DANSIMIZI SABOTE ETTİ"
Brooklyn, aile içindeki bu soğukluğun Nicola Peltz ile 2022 yılındaki evliliğinden önce, ebeveynlerinin eşine karşı olan tutumu nedeniyle başladığını savunuyor. Ayrıca düğün günlerine dair annesi Victoria Beckham’a yönelik kırgınlığını şu sözlerle dile getirmişti:
“Annem, eşimle haftalar öncesinden romantik bir şarkı eşliğinde planladığımız ilk dansımızı sabote etti.”
İDDİALAR KARŞISINDA BECKHAM ÇİFTİ SESSİZ
Brooklyn’in, ailesini "kendi anlatılarını yaratmak için sahte paylaşımlar yapmakla" suçlamasına rağmen, David ve Victoria Beckham cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Çift, sessizliklerini korurken sosyal medyada oğullarının doğum gününü kutlamaya ve destek mesajları vermeye devam etti. David Beckham, son paylaşımlarından birine 'seni seviyoruz' notunu düşerek barışma niyetini bir kez daha gösterdi.