David ve Victoria Beckham'dan, oğulları Brooklyn ile olan küslüğü bitirecek barış teklifi

David ve Victoria Beckham çiftinin, en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile bir süredir devam eden mesafeli ilişkiyi düzeltme çabaları sürüyor. Yabancı basına yansıyan bilgilere göre, aileye yakın kaynaklar, Beckham çiftinin Brooklyn ve eşi Nicola Peltz ile aradaki buzları eritmek için her türlü görüşme koşuluna açık olduklarını belirtiyor.



İddialara göre David ve Victoria Beckham, oğullarıyla bir araya gelebilmek için mekan ve katılımcı listesi konusunda inisiyatifi tamamen karşı tarafa bırakmış durumda. Uzlaşma sağlanabilmesi adına sürece avukatların, Peltz ailesinin veya profesyonel bir arabulucunun dahil olmasına dahi sıcak bakıyorlar.