Defne Samyeli-Çağrı Telkıvıran çiftinden aşk ilanı!

Defne Samyeli geçtiğimiz haftalarda Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Samyeli ise çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak dün birlikte bir düğüne katılan Samyeli-Telkıvıran çiftinden aşklarını belgeler nitelikte olan ilk poz geldi.

Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Çağrı Telkıvıran, müzik dünyasında sayısız esere imza atmış söz yazarı, besteci ve aranjördür. Başarılı müzisyen Berksay, Oğuzhan Koç, Bengü, Ebru Yaşar, Simge Sağıın, İdo Tatlıses, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Kutsi ve Kolpa gibi pek çok ünlü sanatçının söz, beste ve aranjörlüğünü üstlenmiştir. Kırmızı Karlar ve Olur mu şarkıları ise geniş bir kitleye ulaştı. 2022 yılında seslendirdiği Üstünü Çizerek şarkısı da dinleyici tarafından çok beğenildi.