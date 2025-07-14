Defne Samyeli, Cannes pozlarına yenisini ekledi

Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları; Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte 17 gün önce Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'a gitmişti.

Defne Samyeli'nin kızlarıyla birlikte çıktığı Cannes tatili devam ediyor.

CANNES'DAN YENİ POZLAR

Bikinisiyle kızlarının objektifine poz veren Defne Samyeli'ye beğeni yağdı.