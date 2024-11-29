Defne Samyeli: Karşıma doğru kişi çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; “Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım” diyen Samyeli, doğru kişi karşısına çıkması halinde 24 saatte bile evlenebileceğini söyleyip şöyle konuştu: Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda da çok mutluyum boşanalı 15 yıl oldu. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim. Aile kurmayı herkesle istemiyorsunuz, herkes de sizinle istemiyor. O başka uyum gerektiriyor. Kimine âşık olursunuz ama aile olmayı düşünmezsiniz. Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim.