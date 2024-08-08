Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı

1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından önceki yıllardaki plaj karelerini de paylaşarak takipçilerine Z raporu sundu.

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Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı - Resim : 1

Fit görüntüsü ile dikkat çeken Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.

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Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı - Resim : 2

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli, Instagram’daki engellere rağmen paylaşım yapmaya devam etti. 

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Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı - Resim : 3

Yeni bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle takipçilerine Z raporu sundu.

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Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı - Resim : 4

Yayımladığı farklı yıllara ait fotoğraflarda Defne Samyeli'nin adeta yıllara meydan okuduğu dikkatlerden kaçmadı.