Defne Samyeli önceki yıllardaki plaj karelerini paylaşarak karşılaştırdı
1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından önceki yıllardaki plaj karelerini de paylaşarak takipçilerine Z raporu sundu.
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Fit görüntüsü ile dikkat çeken Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli, Instagram’daki engellere rağmen paylaşım yapmaya devam etti.
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Yeni bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle takipçilerine Z raporu sundu.
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Yayımladığı farklı yıllara ait fotoğraflarda Defne Samyeli'nin adeta yıllara meydan okuduğu dikkatlerden kaçmadı.