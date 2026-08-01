Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı

Tatil için Bodrum’u tercih eden Defne Samyeli, plaj stilini sergilediği karelerle adından söz ettirdi.

Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı
Elele Online

Elele Online

Bir süredir Bodrum'da olan Defne Samyeli, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Samyeli, şu sıralar zamanının bir kısmını dinlenerek geçiriyor.

54 yaşındaki ünlü isim, plajda ve havuz başında verdiği pozları da ihmal etmedi.Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı - Resim : 1

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Tatilinden kesitleri takipçileriyle de paylaşan Samyeli, ölümsüzleştirdiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı - Resim : 2

Paylaşılan fotoğraflarda Samyeli'nin deniz ve güneş eşliğinde keyifli vakit geçirdiği görüldü.Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı - Resim : 3