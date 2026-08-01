Defne Samyeli tatil pozlarını paylaştı

Bir süredir Bodrum'da olan Defne Samyeli, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Samyeli, şu sıralar zamanının bir kısmını dinlenerek geçiriyor.

54 yaşındaki ünlü isim, plajda ve havuz başında verdiği pozları da ihmal etmedi.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Tatilinden kesitleri takipçileriyle de paylaşan Samyeli, ölümsüzleştirdiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşılan fotoğraflarda Samyeli'nin deniz ve güneş eşliğinde keyifli vakit geçirdiği görüldü.