Defne Samyeli yeni yaşını Cannes'da kızlarıyla kutladı

Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Deren Talu ile birlikte yaz tatili sezonunu yurt dışında başlattı.

Aile, keyifli anlar geçirmek üzere Fransa'nın popüler tatil destinasyonlarından Cannes'ı tercih etti. Bu özel anlar, sosyal medya hesaplarından takipçilerle de paylaşıldı.

Bu tatil, Defne Samyeli için özel bir anlam taşıdı; ünlü isim, 53. yaş gününü kızları Derin ve Deren ile birlikte Cannes'da kutladı.

Talu kardeşler de annelerinin doğum gününe özel paylaşımlar yaptı. İki çocuk annesi Samyeli, sağlıklı beslenme ve spor rutinine gösterdiği özen sayesinde düzgün fiziğiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.