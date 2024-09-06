Defne Samyeli'nin kırmızılı stili beğeni topladı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Samyeli'nin kırmızılı stili takipçileri tarafından sevildi.
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1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkartıyor. 1 Temmuz'da 52 yaşına basan Samyeli sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Bu yaz boynca fit tatil fotoğraflarını yayınlayan Samyeli şimdi de kırmızılar içindeki yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü isim Instagram'ın özelliğini de kullanarak, birkaç tane fotoğrafı aynı anda sıraladı.
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Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.