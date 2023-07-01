Defolu oyuncu da kim? Kızılcık Şerbeti yönetmeninden esrarengiz tweet

Ekranların rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yönetmeni Ketche, twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile merak ettirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta yönetmen bazı oyuncuların ne dediklerinin anlaşılmadığını belirtti.

Bu günlerde önümüzdeki sezon için bir hayli yoğun çalışma içinde olan Ketche, “İşlere biraz bakıyorum da, ne dediğini anlayamadığım ne çok defolu oyuncu var. Tatilde bol bol sesli kitap okumalarını öneririm. Pek tabii kendilerini geliştirmek ve kalıcı olmak istiyorlarsa... Öğrenmenin ilk kuralı bilmediğini kabul etmektir. İyi tatiller...”

İslere biraz bakıyorum da ; ne dediğini anlayamadıgım ne cok (defolu) oyuncu var 😳😳😳 tatilde bol bol sesli kitap okumalarını oneririm - pek tabi kendilerini geliştirmek ve kalıcı olmak istiyorlarsa … öğrenmenin ilk kuralı bilmediğini kabul etmektir … iyi tatiller — hakan ketche (@ketche1) June 26, 2023

Ketche’nin defolu ve ne dediği anlaşılmayan oyuncu diyerek kimleri kastettiği büyük merak konusu oldu.