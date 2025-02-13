Deha dizisinden bir ayrılık haberi daha! Taner Rumeli diziye veda edecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Rumeli bu hafta ekrana gelecek 20. bölümde diziden ayrılacak.19. bölümde Devran (Aras Bulut İymemli), Karga’yı hapishaneden çıkarmış ve böylece Cesur’a(Taner Ölmez)karşı en büyük kozunu oynamıştı.