Deha dizisinden bir ayrılık haberi daha! Taner Rumeli diziye veda edecek
Pazar günleri ekrana gelen Deha dizisinde bir flaş ayrılık daha yaşanacak. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Karga rolünü oynayan Taner Rumeli diziye veda edecek.
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Deha dizisinde başrol oyuncularından Ahsen Eroğlu‘nun ardından bir önemli ayrılık daha yaşanacak.
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Umut Aral‘ın yönettiği, Damla Serim‘in kaleme aldığı dizinin Karga’sı Taner Rumeli ekibe veda edecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Rumeli bu hafta ekrana gelecek 20. bölümde diziden ayrılacak.19. bölümde Devran (Aras Bulut İymemli), Karga’yı hapishaneden çıkarmış ve böylece Cesur’a(Taner Ölmez)karşı en büyük kozunu oynamıştı.
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Reytingleri giderek düşen diziden yeni ayrılıkların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.