Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu

Deha'nın yıldızı Melis Sezen saç rengini değiştirerek radikal bir karar aldı. Sezen'in yeni saç rengi sosyal medyada gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu - Resim : 1

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veriyor. 

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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu - Resim : 2

Sezen'den geçtiğimiz aylarda imaj değişikliği gelmişti. Kumral saçlarına veda eden Sezen'in siyah saçlı hali gündem olmuştu.

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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu - Resim : 3

Ünlü oyuncunun yeni imajı X'te TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun yeni imajını yorum yağmuruna tuttu. 

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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu - Resim : 4

Diziyi takip edenler "Melis Sezen'e siyah saçı hiç yakıştıramadım", "Siyah saç olmamış", "Eski haline dön" gibi yorumlar yaptı. 