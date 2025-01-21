Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı gündem oldu
Deha'nın yıldızı Melis Sezen saç rengini değiştirerek radikal bir karar aldı. Sezen'in yeni saç rengi sosyal medyada gündem oldu.
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veriyor.
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Sezen'den geçtiğimiz aylarda imaj değişikliği gelmişti. Kumral saçlarına veda eden Sezen'in siyah saçlı hali gündem olmuştu.
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Ünlü oyuncunun yeni imajı X'te TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun yeni imajını yorum yağmuruna tuttu.
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Diziyi takip edenler "Melis Sezen'e siyah saçı hiç yakıştıramadım", "Siyah saç olmamış", "Eski haline dön" gibi yorumlar yaptı.