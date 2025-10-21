Dehşet Bey filminin galası yapıldı! Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç şıklıkları ile dikkat çekti
Prime Video'nun yerli yapımlarından Amazon orijinal filmi 'Dehşet Bey' filminin galası dün akşam gerçekleşti. Başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç şıklıkları ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin uyumunu beğendi.
Edebiyat dünyasının dikkat çeken ismi Murat Menteş'in kaleminden çıkan eserin sinema uyarlaması olan ve merakla beklenen "Dehşet Bey" filminin galası dün akşam yapıldı.
Amazon Orijinal yapımı olan ve Prime Video platformunda yayınlanacak yerli filmin, geçtiğimiz yıl sinemaya uyarlanacağı duyurulduğunda büyük ilgi gördüğü biliniyor. Filmin oyuncu ve yapım ekibi galada bir araya geldi.
Başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç şıklıkları ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin uyumunu beğendi.
Filmde, gizli bir teşkilat olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan usta suikastçı Dehşet Engiz'in, Doktor Abide'ye duyduğu yasak aşk uğruna tüm düzeni karşısına alış hikâyesi anlatılıyor. Aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan yapım, aşkın ve sadakatin sınırlarını sorgulayan çarpıcı bir anlatı sunuyor.