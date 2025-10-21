Dehşet Bey filminin galası yapıldı! Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç şıklıkları ile dikkat çekti

Filmde, gizli bir teşkilat olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan usta suikastçı Dehşet Engiz'in, Doktor Abide'ye duyduğu yasak aşk uğruna tüm düzeni karşısına alış hikâyesi anlatılıyor. Aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan yapım, aşkın ve sadakatin sınırlarını sorgulayan çarpıcı bir anlatı sunuyor.