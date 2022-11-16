Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş oğlunun doğum gününü kutladı

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasından sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı 'Deli Yürek' dizisiyle hafızalara kazındı. Deli Yürek'ten sonra bazı projelerde daha boy gösteren Tokuş, son olarak ise oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başladı. Sosyal medya hesabından çocukları Alp, Ali ve Ayşe ile pozunu paylaşan Zeynep Tokuş'a yorum yağdı.

ÇOCUKLARI İLE POZUNU PAYLAŞTI

Çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Tokuş altına, 'Biricik oğlum Alim... Yumuşacık kalbin gibi sevgi dolu bir ömrün olsun. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum' notunu düştü.