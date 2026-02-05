Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızı annesine benzerliğiyle şaşırttı! Görenler ikizi sandı

Zeynep Tokuş’un kızı Ayşe ile paylaştığı kare, sadece bir anne-kız pozu değil, aynı zamanda 90'ların sonundaki o nostaljik "Zeynep" karakterine bir dönüş gibi algılandı. Uzun yıllardır magazinden ve ekranın ışıltılı dünyasından bilinçli bir şekilde uzak duran Tokuş, bu paylaşımıyla hayranlarına adeta "zamanın durduğunu" kanıtlamış oldu.