Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızı annesine benzerliğiyle şaşırttı! Görenler ikizi sandı
Deli Yürek dizisinin "Zeynep"i olarak hafızalara kazınan ve Türkiye Güzellik Kraliçesi unvanına sahip olan Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla setlere veda etmişti. Gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarıyla nadiren paylaşım yapan Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe ile olan son karesi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Zeynep Tokuş, 1998’de Deli Yürek dizisinde başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşmıştı ve canlandırdığı Zeynep karakteriyle bir neslin kalbine taht kurmuştu.
Kariyerinin en parlak döneminde setleri bırakıp yoga ve spora yönelen Tokuş, bugün 48 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve fit görüntüsüyle gençlik yıllarındaki halini aratmıyor. Disiplinli yaşam tarzı sayesinde koruduğu bu "zamansız" görüntü, kızıyla olan benzerliğini daha da çarpıcı hale getiriyor.
Zeynep Tokuş’un kızı Ayşe ile paylaştığı kare, sadece bir anne-kız pozu değil, aynı zamanda 90'ların sonundaki o nostaljik "Zeynep" karakterine bir dönüş gibi algılandı. Uzun yıllardır magazinden ve ekranın ışıltılı dünyasından bilinçli bir şekilde uzak duran Tokuş, bu paylaşımıyla hayranlarına adeta "zamanın durduğunu" kanıtlamış oldu.
Tokuş’un en küçük kızı Ayşe, sosyal medyada paylaşılan o kareyle bir anda ilgi odağı oldu. Takipçilerin ortak görüşü, Ayşe’nin annesinin sadece fiziksel özelliklerini değil, o karakteristik duruşunu da aldığı yönünde. Paylaşıma gelen bazı dikkat çekici yorumlar ise şöyle:
"Deli Yürek'teki Zeynep geri dönmüş gibi!"
"Anne-kız değil, abla-kardeş gibisiniz."
"Kopyası desek az, resmen aynadaki yansıması."