Demans hastalığına yakalanmıştı: Bruce Willis’in kızı babasının son halini paylaştı

Bir zamanların efsane aktörü Bruce Willi hastalıklar yüzünden zor günler geçiriyor. Hollywood yıldızı şu anda kendisine Mart 2022'de teşhis konulan nörodejeneratif bir hastalık olan frontotemporal demansla mücadele ediyor. ABD'li oyuncu Bruce Willis'in kızı, babasıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"BENİM ADAMIM"

Şükran Günü kutlamak için toplanan Willis ve ailesinden kızı Scout Willis, babasıyla el ele tutuştuğu bir video paylaştı.

Scout Willis, babasıyla paylaşımına "Benim adamım" notunu düştü.

Willis'in Şükran Günü'nde çekilen ve yürümekteki zorlandığı son videosu sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Rumer Willis de geçtiğimiz günlerde usta aktörle eski fotoğraflarını paylaşıp "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.