Demans hastalığına yakalanmıştı: Bruce Willis’in kızı babasının son halini paylaştı
Geçtiğimiz yıl çeşitli sağlık problemleri yaşayan ve önce afazi sonra da demans teşhisi konan ünlü aktör Bruce Willis'in Şükran Günü'nde çekilmiş özel anları yayınlandı.
Bir zamanların efsane aktörü Bruce Willi hastalıklar yüzünden zor günler geçiriyor. Hollywood yıldızı şu anda kendisine Mart 2022'de teşhis konulan nörodejeneratif bir hastalık olan frontotemporal demansla mücadele ediyor. ABD'li oyuncu Bruce Willis'in kızı, babasıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"BENİM ADAMIM"
Şükran Günü kutlamak için toplanan Willis ve ailesinden kızı Scout Willis, babasıyla el ele tutuştuğu bir video paylaştı.
Scout Willis, babasıyla paylaşımına "Benim adamım" notunu düştü.
Willis'in Şükran Günü'nde çekilen ve yürümekteki zorlandığı son videosu sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Rumer Willis de geçtiğimiz günlerde usta aktörle eski fotoğraflarını paylaşıp "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.