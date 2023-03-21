Demans teşhisi konulan Bruce Willis’e doğum günü kutlaması

Zor Ölüm, Altıncı His gibi Hollywood'un önemli yapımlarının ünlü oyuncusu ve yakın zamanda demans teşhisi konuşan oyuncu Bruce Willis, 68'inci doğum gününü ailesiyle kutladı. Demi Moore'un Instagram hesabından paylaştığı videoda "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği görüldü.

"Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum"

Demi Moore paylaşımında "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demi Moore (@demimoore)'in paylaştığı bir gönderi

"Çok seviliyor"

Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis de şimdiye kadar eşiyle çekilen fotoğrafları ve videoları "O saf sevgi... O çok seviliyor. Ve onu her zaman seveceğim. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Bruce için doğum günü dileğim onu dualarınızda ve en yüksek titreşimlerinizde tutmaya devam etmeniz. Çünkü onun hassas balık burcu ruhu bunu hissedecektir. Onu sevdiğiniz ve önemsediğiniz için de çok teşekkür ederim" notuyla yayınladı.