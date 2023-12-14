Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi eleştirdi: "Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurdu ve tepki gösterdi. Aleyna Tilki’nin bu açıklamalarının ardından meslektaşı Demet Akalın’dan şaşırtan bir Aleyna Tilki yorumu ve itirafı geldi.

İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Aleyna Tilki'nin gündem olan açıklamalarına bir yorum da meslektaşı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, “Şimdi yani kimse seni Türkiye’de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor” dedi. Ardından bir itirafta bulunan Demet Akalın, “Yani birkaç sene önce de büyük bir büyük halk konserlerinin yapıldığı bir yer var o zaman çok üzülmüştüm. En cafcaflı zamanlarıydı ve 60 bileti satılmıştı çok garibime gitmişti. Bu kadar popüler kız neden 60 bileti satıldı?” sözleriyle dikkat çekti.

"ŞIMARIKLIK DÖNEMİNİ HEPİMİZ YAŞAMADIK MI?"

"Amerika’da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Çünkü gerçekten bütün sanatçı dostların senin tabii ki iyiliğini istiyor. Çünkü o kadar gençsin ki. Bak annen de sana destek yani aklı başında da bir kadın. Gençliğin yarattığı şımarıklık dönemini hepimiz yaşadık yaşamadık mı?..."

Demet Akalın, açıklamalarını “Belli bir yaşa geldikten sonra ulan ben şimdi Hande Yener’le falan kavgalarımı düşünüyorum utanıyorum mesela o kavgalardan. Ama bu ne hep yaş ve tecrübe. Onun için kimse senin kötülüğünü asla istemiyor” ifadeleriyle noktaladı.

ALEYNA TİLKİ NE DEMİŞTİ?

İşte Aleyna Tilki’nin gündem olan o açıklaması:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir. Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)"