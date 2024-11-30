Demet Akalın: Kiracım yüzünden evimi satıyorum
Uzun zamandır kiracısıyla sorun yaşayan Demet Akalın, çare bulamayınca evini satma kararı aldı.
1 / 3
Dün katıldığı ''Söylemezsem Olmaz” programında yıllar önce aldığı eviyle ilgili yaşadığı sorunu anlatan Demet Akalın, evini satmaya karar verdi.
2 / 3
'MÜLKÜMÜ SATMAK ZORUNDA KALDIM'
Akalın, “Yok, kiracım evden çıkmıyor ama ev pazartesi satılıyor. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım rahat çıktı, insaflı oldu. İlk aldığım evlerden biriydi. Mankenlik yaparak almıştım o evi. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu. Ev sahiplerinin sözcüsü gibi oldum.”
3 / 3
'KİRACIM 5 BİN LİRAYA OTURUYOR'
Akalın birkaç ay önce yaptığı açıklamada “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor” demiş, tepkisini sosyal medyada da “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” paylaşımıyla dile getirmişti.