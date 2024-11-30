Demet Akalın: Kiracım yüzünden evimi satıyorum

'KİRACIM 5 BİN LİRAYA OTURUYOR'

Akalın birkaç ay önce yaptığı açıklamada “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor” demiş, tepkisini sosyal medyada da “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” paylaşımıyla dile getirmişti.