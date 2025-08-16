Demet Akalın konser öncesi bol bol güneşlendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Akalın, Sefo ile vereceği konser öncesinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

GÜN BOYU GÜNEŞLENDİ

Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Torba'da konakladıkları bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcıya, modacı Tolga Çam da eşlik etti. Pembe renkli puantiyeli bir bikini giyen Akalın, gün boyunca güneşlendi.

Şarkıcı, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Okan Kurt ise gün boyunca elinden telefonu düşürmedi ve iş görüşmeleri gerçekleştirdi.