Demet Akalın, Masterchef yarışmacısına 'aşırı iticisin' dedi! Ünlü şarkıcıya cevap geldi

Konserlerinden arta kalan zamanlarında yarışmaları takip eden Demet Akalın, MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü eleştirdi. Küçük'ten kendisine "İticisin" diyen Akalın'a cevap gecikmedi.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

All Star'da tartışmalar yeni haftada da devam etti. İlk gerginlik Mert Yılmaz ile Sergen arasında yaşandı. Aynı sezon yarıştığı Sergen ve Dilara Başaran'ın yakın arkadaşı olan Tahsin'e de stüdyo dışından dikkat çeken bir tepki geldi.

"İNŞALLAH SONUNA KADAR GİDEMEZSİN"

Konserleri dışında MasterChef programını hiç kaçırmayan Demet Akalın, "Tahsin 'şakalaşıyoruz' diyorsun. Aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bye bye" mesajını yazdı. Tahsin Küçük, şarkıcının paylaşımına sessiz kalmadı.

"KEŞKE HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSA"

İddialı yarışmacı Tahsin, Akalın'ın sitem dolu paylaşımına, "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.