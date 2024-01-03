Demet Akalın ses tellerinden ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündemde. Akalın, bu sabah ameliyat olduğunu açıkladı.

SES TELLERİNDEN AMELİYAT OLDU

Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının sunucusu Demet Akalın bu sabah ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Akalın, "İsmail Koçak hocam ses telimdeki yalancı kistten kurtardı, şükür sabah. Ben iyiyim sabah allah razı olsun tüm mesaj atanlara" ifadelerini kullandı.