Demet Akalın'dan Afra Saraçoğlu'na Instagram tepkisi: "Kız yazsana bir şey"

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle büyük ilgi gören Afra Saraçoğlu, dizinin sezon arasını değerlendirerek tatil yapmayı sürdürüyor.
Özellikle özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Saraçoğlu, dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı dargınlık ve barışmalarla da konuşulmuştu.
Şu günlerde tatilini Avusturya’da detoks kliniğinde geçiren Saraçoğlu, sosyal medyada paylaştığı meditasyon ve detoks fotoğraflarıyla dikkat çekti. "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düşen Saraçoğlu'nun bu paylaşımları, Instagram erişim engeline karşı günlerdir tepki gösteren Demet Akalın’ın gözünden kaçmadı.
Akalın, Saraçoğlu'nun meditasyon karelerini görünce kendisini tutamayarak tepki gösterdi. Akalın, 'Yasaklar hakkında iki kelime sende yaz' ifadelerini kullandı.