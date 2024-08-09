Demet Akalın'dan Afra Saraçoğlu'na Instagram tepkisi: "Kız yazsana bir şey"

Şu günlerde tatilini Avusturya’da detoks kliniğinde geçiren Saraçoğlu, sosyal medyada paylaştığı meditasyon ve detoks fotoğraflarıyla dikkat çekti. "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düşen Saraçoğlu'nun bu paylaşımları, Instagram erişim engeline karşı günlerdir tepki gösteren Demet Akalın’ın gözünden kaçmadı.