Demet Akalın'dan Alina Boz ile Umut Evirgen fotoğrafına şaşırtan yorum!

Ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen işletmeci Umut Evirgen, son olarak Alina Boz ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

EVİRGEN SOSYAL MEDYADAN BİRLİKTELİKLERİNİ İLAN ETTİ

Evirgen, geçtiğimiz hafta Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle birlikteliklerini ilan etti. Sessizliğini koruyan Alina Boz da dün sosyal medya hesabında sevgilisi ile birlikte yer aldığı kareyi paylaştı.

DEMET AKALIN: BUNDAN SONRAKİ KIZI DÜŞÜNÜYOR...

Alina Boz'un romantik paylaşımına Demet Akalın'dan şaşırtan bir yorum geldi. Akalın, Umut Evirgen ve Alina Boz'un fotoğrafına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile..." notunu düştü.

Umut Evirgen, Alina Boz'dan önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı...