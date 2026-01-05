Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması

Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki yıllardır süren küslüğün sona ermesi ve ardından yaşanan üzücü sağlık süreci magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Akalın, “Barışmamış olsaydık üstümde büyük bir üzüntü kalırdı” sözleriyle yaşadığı duygusal süreci anlattı.

Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.

"KİMSEYLE KÜS GİTMEK İSTEMİYORUM"

Akalın, hastane çıkışında, "İlk gün o kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklamasıyla duygusal anlar yaşamıştı.Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son olarak Uludağ'da görüntülendi. Habertürk'te yer alan habere göre, Akalın uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:

Onunla da yazın barışmıştık, üstümde çok büyük bir üzüntü kalırdı. Durumu stabil. Dua ediyoruz.

 Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması - Resim : 3

 