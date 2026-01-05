Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.

"KİMSEYLE KÜS GİTMEK İSTEMİYORUM"

Akalın, hastane çıkışında, "İlk gün o kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklamasıyla duygusal anlar yaşamıştı.

DEMET AKALIN'DAN FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son olarak Uludağ'da görüntülendi. Habertürk'te yer alan habere göre, Akalın uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören arkadaşı için şu ifadeleri kullandı: