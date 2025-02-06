Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı yorum olay oldu.
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Oyuncu Şükrü Özyıldız ile uzun zamandır birlikte olan ve son günlerde aralarının bozulduğu konuşulan Sibil Çetinkaya, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
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Çetinkaya'nın sosyal medya hesabında tanıtımını yaptığı bir ürünü aslında kullanmadığı iddia edildi.
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Bir sosyal medya hesabı o anları gösterirken bir yandan da eleştirdi. Fenomen Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı eleştiriye Demet Akalın da dahil oldu.
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'KIZIN YÜZÜ PUF BÖREĞİ GİBİ ŞİŞ'
Çetinkaya’nın tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını öne süren paylaşımın altına yorum yapan Akalın, "Zaten niye kullanayım, kızın yüzü puf böreği gibi şiş" yazdı.