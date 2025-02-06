Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı yorum olay oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri - Resim : 1

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile uzun zamandır birlikte olan ve son günlerde aralarının bozulduğu konuşulan Sibil Çetinkaya, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri - Resim : 2

Çetinkaya'nın sosyal medya hesabında tanıtımını yaptığı bir ürünü aslında kullanmadığı iddia edildi.

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Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri - Resim : 3

Bir sosyal medya hesabı o anları gösterirken bir yandan da eleştirdi. Fenomen Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı eleştiriye Demet Akalın da dahil oldu.

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Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya çok konuşulacak eleştiri - Resim : 4

'KIZIN YÜZÜ PUF BÖREĞİ GİBİ ŞİŞ'

Çetinkaya’nın tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını öne süren paylaşımın altına yorum yapan Akalın, "Zaten niye kullanayım, kızın yüzü puf böreği gibi şiş" yazdı.