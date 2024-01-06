Demet Akbağ: Bugüne kadar yaptığım tüm işlerde saçlarım peruktu

Uzun bir aradan sonra 'Sandık Kokusu' dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle ekranlara dönen Demet Akbağ, saçlarıyla ilgili kimsenin bilmediği bir itirafta bulundu.

"PERUK KULLANMAK ZORUNDAYIM"

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Demet Akbağ, “En sevmediğim yerim saçlarım. Çok zayıf ve hiçbir işleme dayanmıyor. Bugüne kadar yaptığım tüm işlerdeki saçlarım peruktu. Bazen karakter gereği peruk şart ama ben kullanmak zorundayım. Çünkü saçım boyaya, föne, maşaya asla dayanmaz” dedi.