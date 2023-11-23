Demet Akbağ: Yanlışlıkla oyuncak tost makinası aldım!

Son dönemde dizi yapımcılarının oyuncu seçerken sosyal medyadaki takipçi sayısına baktıkları iddiası konuşuluyor. Önceki akşam bir konferans gerçekleştiren Demet Akbağ konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"O KADAR AZ KULLANIYORUM Kİ YANLIŞLIKLA OYUNCAK TOST MAKİNESİ ALMIŞIM"

Akbağ konuyla ilgili, "Aram hiç iyi değil sosyal medyayla. O kadar az kullanıyorum ki. Alışveriş bile yapamıyorum. Bugün mesela tost makinam bozuldu. Bir tane yenisini alayım dedim. Koşturmaktan vakit de olmuyor gidip almaya. Açtım telefondan bir alayım dedim. Siparişiniz alındı dedi öyle sevindim ki. Meğerse oyuncak bir tost makinası almışım. Avucum kadar bir şey" dedi.