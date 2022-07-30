Demet Evgar hamilelik pozlarına yenisini ekledi: "Güneş, ben, Mavi!" notuyla paylaştı
Oyuncu Demet Evgar 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile martta evlenmişti. Evgar şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu dün Instagram’da paylaştığı mayolu karesinin altına, “Güneş, ben, Mavi” yazdı...
Demet Evgar, 4 ay önce Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 'Mavi' adını verdiği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
“Güneş, ben, Mavi”
Mavi'yi kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarına, "Güneş, ben, Mavi!" notunu düştü. Hamileliğinde sona doğru yaklaşan Evgar'ın gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
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"Sıkışmış bir dönemdeydim"
Öte yandan Demet Evgar, daha önce yaşadığı süreci anlatmıştı. Demet Evgar, "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum." açıklamasını yapmıştı.