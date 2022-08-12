Demet Evgar'dan yeni bir ritüel daha!
Demet Evgar, 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında dünya evine girmişti. Doğum için gün sayan Evgar, hamileliğinin son haftalarında arkadaşlarıyla birlikte yeni bir ritüel daha gerçekleştirdi.
Demet Evgar, beş ay önce 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Çift şimdilerde kızları Mavi’yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu arkadaşlarını eve topladı ve bir ritüeli daha gerçekleştirdi.
"YİNE BİR ÇEMBERDE BERABERDİK"
Evgar, yeni bir ritüel ile gündeme geldi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Evgar, Instagram gönderisine “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar… Yine bir çemberde beraberdik. İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta.” notunu düştü.
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ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yapmıştı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen ritüel sırasında Evgar’ın karnına kınayla motifler çizilmişti.