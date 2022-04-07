Demet Evgar'ın kızına vereceği isim belli oldu:" Mavi"

Oyuncu Demet Evgar Geçen günlerde evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş ile birleştirmişti. Bebek haberlerini henüz doğrulamayan başarılı oyuncunun düğün boyunca gazoz içtiğini gösteren videosunu paylaşması ise dikkat çekmişti.

BEBEKLERİNE VERECEKLERİ İSİM BELLİ OLDU

Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de belli oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Evgar, kızına hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.

Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan Mavi adını verecek. Evgar, 2018’de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever’in “Mavi Huydur Bende” şiirinin dizelerini okumuştu.

KARNI BÜYÜDÜ

Nikah töreninden özel anları Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı bir videoda, Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.