Demet Özdemir: Başarı odaklı bir yapım var

Sevilen oyuncu, "Başlangıçta güçlü olmak zorunda olmayan, fakat hikaye ile birlikte gelişim gösteren, içindeki gücü, başarıyı, mutlulukları keşfetmeyi öğrenen, her şeye, herkese ve dönüşüme çok açık, beni izleyen tüm kadınlar için umut vaad eden kişisel yolculuk hikayeleri çekiyor beni" yorumu yapıyor.