Demet Özdemir: Başarı odaklı bir yapım var
HELLO! Dergisi'nin yeni sayısının kapağında özel röportaj ve fotoğraflarıyla başarılı oyuncu Demet Özdemir var. Hep geleceğe bakan Özdemir, "Özgürlüğümü kazanmak için tek başıma, başarıya odaklı bir yolculuk gerçekleştiriyorum.” diyor
HELLO! Dergisi yeni sayısında başarılı oyuncu Demet Özdemir'le Ege’nin batı ucunda, Çeşme Ovacık’ta gerçekleştirilen özel röportaj ve kapak çekimlerine yer verdi. Özdemir'in fotoğraflarına hayranlarından yüz binlerce beğeni geldi.
Demet Özdemir, HELLO! Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen'e verdiği röportajda, “Başarı sonsuz sınırsız bir kelime ve bu kelimeyi çok seviyorum. Yolculuğumun temel duygusu bu. İnanılmaz hırslı ve başarı odaklı bir karakterim var. Kimseyle yarışmadan, bunu kendimle yapıyor olmaya çalışmak benim sırrım.” diyor.
Sevilen oyuncu, "Başlangıçta güçlü olmak zorunda olmayan, fakat hikaye ile birlikte gelişim gösteren, içindeki gücü, başarıyı, mutlulukları keşfetmeyi öğrenen, her şeye, herkese ve dönüşüme çok açık, beni izleyen tüm kadınlar için umut vaad eden kişisel yolculuk hikayeleri çekiyor beni" yorumu yapıyor.
Demet Özdemir, kendi hesabından da röportaja ilişkin bir fotoğraf paylaştı ve gelen beğeni sayısı 900 bine yaklaştı.