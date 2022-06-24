Demet Özdemir, düğün hazırlığına başladı! Alışverişte görüntülendi

2021 yazından beri aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik yolunda. Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde Demet Özdemir, sevgilisine 'Evet' demiş, böylece ikili evlilik kararı almıştı. En son Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor.

KIZ İSTEME MERASİMİ YAKINDA

Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir, son olarak Zorlu AVM'de görüntülendi. Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e evlilik teklifi eden Koç, bu hafta sonu kız arkadaşını Zekeriyaköy'deki ailesinden isteyecek. Gecede kız isteme merasimi ve nişan bir arada olacak.

"DÜĞÜN TARİHİ NETLEŞMEDİ"

Önceki gün düğün alışverişinde görüntülenen Özdemir, 'Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Setten çıkıp hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız" dedi. Çift, düğünlerini Çeşme yerine İstanbul'da yapmayı planlıyor.