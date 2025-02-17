Demet Özdemir, Eşref Rüya setinden ilk karelerini paylaştı

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.