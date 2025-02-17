Demet Özdemir, Eşref Rüya setinden ilk karelerini paylaştı
Kanal D'nin yeni iddialı dizisi Eşref Rüya'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dİzide Nisan rolünü canlandıran Demet Özdemir, Eşref Rüya setinden ilk karelerini paylaştı.
Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyecek Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir sete çıktı. İlk set gününde büyük mutluluk yaşayan Özdemir, objektiflere poz verdi.
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.
Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi çok yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.