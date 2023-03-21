Demet Özdemir: Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru!

28 Ağustos 2022'de Oğuzhan Koç ile dünya evine giren Demet Özdemir'in eski evine döndüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

DEMET ÖZDEMİR: EVLİLİĞİMİZDE SIKINTILAR OLDUĞU DOĞRU

Magazin basınında çıkan haberler üzerine Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama yaparak bu konuda şunları söyledi: Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.