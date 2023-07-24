Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan kafaları karıştıran paylaşım

28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı. Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da bulunan Demet Özdemir hakkında bir iddia ortaya atıldı. Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü.

Dikkat çeken paylaşım

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demet Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından yayımladı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.