Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan kafaları karıştıran paylaşım
4 Mayıs'ta Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı iddia edilmişti. İkiliden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı. Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da bulunan Demet Özdemir hakkında bir iddia ortaya atıldı. Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü.
Dikkat çeken paylaşım
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Demet Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından yayımladı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.